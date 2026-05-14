"Ботев" (Пд) на бунт срещу тв правата, всички без "Славия" подкрепят

"Ботев" (Пловдив) осъществи безпрецедентно обединение в българския футбол, свързано с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол.

Това стана ясно от публикувана позиция на тима в социалната мрежа.

"След седмици на разговори и срещи с представители на клубовете от Първа лига резултатът е показателен – 15 от 16-те клуба в родния елит подкрепиха общата декларация.

Първият клуб, който подкрепи инициативата на "Ботев" Пловдив, бе градският съперник "Локомотив". Единственият клуб от Първа лига, който отказа да подпише декларацията, е "Славия".

В днешния ден писмото, подписано от 15-те клуба, ще бъде официално входирано в БФС от Илиян Филипов. Общата позиция на клубовете е ясен знак, че когато българският футбол действа обединено, могат да бъдат защитени интересите на всички участници в него.

"Ботев" (Пловдив) ще продължи последователно да работи за развитието и подобряването на българския футбол – както на терена, така и извън него. Общата цел следва да бъде повишаването на интереса към първенството, връщането на публиката по стадионите и утвърждаването на по-качествен и конкурентен български футбол.

Ето какво гласи позицията, подкрепена от: "Левски", "Лудогорец", ЦСКА 1948, ЦСКА, "Локомотив" (Пловдив), "Черно море" , "Арда", "Ботев" (Пловдив), "Ботев" (Враца), "Локомотив" (София), "Спартак" (Варна), "Добруджа", "Септември", "Берое" и "Монтана".

ДО

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ДО

„НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД

ОТ

ФУТБОЛНИТЕ КЛУБОВЕ – УЧАСТНИЦИ В Efbet ЛИГА

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ

Относно: Телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол

Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо ние, футболните клубове – участници в Efbet лига, заявяваме своята сериозна загриженост относно настоящия модел на управление, договаряне и разпределение на приходите от телевизионни права.

Към днешна дата българските клубове получават несъразмерно ниски средства, които не отразяват реалната стойност на продукта „български футбол".

Фактите са категорични:

Общата стойност на телевизионните права е в пъти по-ниска от тази в държави със сходен пазар като Румъния, Полша и Гърция;

Делът на телевизионните приходи в бюджетите на клубовете е критично нисък, което ограничава възможностите за развитие;

Клубовете, които създават основния продукт, нямат реално участие в управлението и защитата на неговата икономическа стойност.

В същото време именно клубовете:

инвестират значителни средства в поддръжка на стадиони и инфраструктура;

развиват и обучават хиляди деца и млади футболисти;

осигуряват съдържанието, което генерира аудитория, абонаменти и рекламни приходи за телевизионните оператори.

Независимо от това, настоящият модел не отразява пазарната логика и е икономически неизгоден за клубовете.

НАСТОЯВАМЕ ЗА:

Незабавно стартиране на преговори за преразглеждане на стойността на телевизионните права;

Изработване на нов модел за разпределение на приходите, включващ: по-висока гарантирана сума за клубовете; допълнителни бонуси, обвързани с гледаемост, аудитория и интерес към отделните срещи;

Реално участие на клубовете в процеса на управление, договаряне и защита на телевизионните права;

Подготовка на открит, прозрачен и конкурентен процес (търг) за следващия договорен период.

ДЕКЛАРИРАМЕ:

При липса на адекватна реакция и конкретни действия в разумен срок, клубовете ще бъдат принудени да разгледат алтернативни модели за реализация на телевизионните права, включително:

директни преговори с други телевизионни оператори;

създаване на собствена платформа за излъчване;

промяна в структурата на управление на правата.

Уважаеми дами и господа,

Българският футбол не може да продължава да бъде най-недооцененият продукт в региона, при положение че интересът, аудиторията и потенциалът са налице.

Очакваме отговор и конкретни действия в най-кратък срок.