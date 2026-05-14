ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На "Лесово" задържаха над 3 кг контрабандно злато ...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22846041 www.24chasa.bg

Мадона и Шакира ще пеят в почивката на световния финал

1608
Шакира Снимка: Ройтерс

Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026 година, обяви ФИФА.

Те ще излязат на сцената на полувремето на мача на 19 юли на стадион „МетЛайф" в Ню Джърси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин.

То ще набере средства и за Глобалния фонд за гражданско образование на ФИФА, който е създаден, за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят.

ФИФА за първи път представи концепцията за шоу на полувремето на финал на голям турнир миналата година на Световното клубно първенство.

Световното първенство започва на 11 юни. Мачовете ще се проведат в Съединените щати, Канада и Мексико.

Шакира Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание