"Левски" си върна шампион на САЩ

Диагоналът Кристиан Титрийски се завръща в състава на българския волейболен шампион "Левски", съобщиха от клуба.

21-годишният диагонал, който стана шампион с "Хавай" в американското колежанско първенство (NCAA) отново ще облече синята фланелка, след като през 2024 година помогна на "сините" да стигнат до титлата.

"Завръщането у дома винаги е специално чувство. Левски е клубът, който ме изгради като волейболист и като човек. Радвам се, че се връщам точно тук. Идвам си с титла от NCAA и с желание да дам всичко за да станем шампиони отново!", заяви Титрийски.

Старши треньорът на шампионите Николай Желязков също изрази задоволството си от завръщането на състезателя в отбора на столичани.

"Радвам се изключително много, че Кристиан ще бъде с нас през новия сезон. Той е много качествен състезател. Радвам се, че сега е здрав и играе много силно. Със завръщането си той ще ни помогне много, а и ние на него, за да постигнем заедно целите си", заяви Желязков.