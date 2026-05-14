Легендарният "Ацтека" пропада, НАСА следи ситуацията

По-малко от месец преди откриването на световното първенство ситуацията на легендарния стадион “Ацтека” е доста застрашителна, твърди “Дейли Мейл” за митичното съоръжение, където ще се играе първият мач от шампионата.

Проблемът е бил забелязан по време на 1/4-финалите от мексиканското първенство. “Клуб Америка” играе двубоите си там. Вече има сериозни пукнатини и отчупени парчета в подземните части на съоръжението. Феновете пък се възползвали от ситуацията и си чоплели парчета от стадиона за спомен.

Американската космическа агенция НАСА следи със сателита си НИСКАР всяко движение на повърхността на Земята. Според нейните изчисления части от Мексико Сити, сред които е и “Ацтека”, пропадат с половин инч на месец, което е най-сериозното движение на повърхността в целия свят.

“Ацтека” е домакин на пет двубоя от световното първенство.

Там ще бъде и официалното откриване на шампионата. В 90-минутното шоу ще участват Алехандро Фернандес, Белинга, Дани Ошън и Лайла Даун.

На следващия ден САЩ и Канада ще си направят отделни церемонии за откриването, като в Лос Анджелис ще пее Кейти Пери, а в Торонто - Майкъл Бубле.

“Мексико Сити пропада заради изпомпването на подземните реки, за да се използват за хората. Пълненето на резервоарите е доста по-скоростно от възобновяването на потока от валежите. Така се получават огромни вакуумни джобове, под които пропада земната повърхност”, категоричен е Марин Говорчин, който работи за НАСА.

“Ацтека” претърпя сериозна реновация преди първенството за няколко милиона долара. Той ще домакинства за трети път на световно първенство.

В същото време в Ню Йорк стартира серия от протести срещу повишените цени по време на световното.

Най-сериозно е увеличението за билета за влака за стадиона в Ню Джърси, където е финалът на шампионата. В момента плановете са за около 105 долара, а нормалната цена е 5. Американците смятат да избият разходите си с раздути цени, след като не могат да минат през билетите, които са на ФИФА. Световната федерация дори притежава правата и върху сайтовете за препродажба, където в момента върви невероятна спекула.

Цените на билетите дори предизвикаха и Доналд Тръмп да коментира, че при такава стойност дори и той не би си купил.

