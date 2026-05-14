203-сантиметров бразилски център подписа с “Дея спорт”

203-сантиметровият бразилец Виктор Алкантара Витао е подписал договор с “Дея спорт” за един сезон. Централният блокировач е играл в отбори от родината си, Италия, Португалия и Австрия, а за последно за чешкия “Карловарско”. Заради операция на скъсана връзка на коляното пропуска изминалия сезон.

“Вече е възстановен напълно и готов за игра. Идва по препоръка на Георги Братоев, с когото се познават от предишни години”, разкри собственикът и президент на “Дея” д-р Александър Маджуров.

“При наличието още на Георги и Валентин Братоеви, на Цветан Соколов и Витао смятам, че ще сглобим боеспособен отбор за следващия сезон”, добави д-р Маджуров.