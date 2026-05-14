Световният ни шампион Иван Иванов на 1/4-финал във Вик след победа над германец

Иван Иванов Снимка: БФТенис

Световният ни шампион за юноши за 2025-а Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на клей за мъже във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

17-годишният българин победи във втория кръг с 6:3, 6:3 Джейми Макензи (Германия). Срещата продължи точно 100 минути.

Иван навакса ранен пробив пасив в първия сет, а след това спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3. Иванов продължи да доминира и поведе с 3:0 във втората част, след което затвори мача с 6:3 в своя полза.

За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от мача между №8 в схемата Серджи Перес Контри (Испания) и Раду Туркану (Румъния).

Друг национал на България Илиян Радулов ще играе по-късно днес срещата си от втория кръг срещу поставения под №5 в схемата представител на домакините Алекс Марти ПуЖолрас. Радулов се намира в серия от осем поредни победи, след като през миналата седмица спечели титлата на сингъл на друг турнир в Испания.

