ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фотозагадка: Кой е този наш изпълнител, участвал с...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22847375 www.24chasa.bg

Легендарният Петер Шмайхер: С Ивайло Йорданов имаме незабравими преживявания

1348
Петер Шмайхел

Европейският шампион с Дания за 1992 г. Петер Шмайхел изпрати специални поздрави на легендата на българския футбол Ивайло Йорданов. Бившият вратар на "Манчестър Юнайтед" направи това по време на срещата си с финансиста Кирил Евтимов на мача между "Уест Хем" и "Арсенал", завършил с победа за „топчиите" с 1:0.

„Искам чрез теб да поздравя моя добър български приятел Ивайло Йорданов. С него имаме незабравими преживявания и прекрасни спомени от съвместния си престой в "Спортинг" (Лисабон)", заяви Шмайхел пред Евтимов.

Петер Шмайхел и Кирил Евтимов
Петер Шмайхел и Кирил Евтимов

Бургазлията пък връчи на легендарния датчанин брандирана чантичка с български сувенири. На трибуните на стадиона Кирил Евтимов успя да се види и с други бивши футболисти на „червените дяволи". Сред тях бяха свирепият холандец Яп Стам, бившият английски национал Оуен Харгрийвс и вицешампионът от Евро'96 Карел Поборски.

С Яп Стам
С Яп Стам

С Оуен Харгрийвс
С Оуен Харгрийвс

С Карел Поборски
С Карел Поборски

Петер Шмайхел
Петер Шмайхел и Кирил Евтимов
С Яп Стам
С Оуен Харгрийвс
С Карел Поборски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)