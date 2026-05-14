Легендарният Петер Шмайхер: С Ивайло Йорданов имаме незабравими преживявания

Европейският шампион с Дания за 1992 г. Петер Шмайхел изпрати специални поздрави на легендата на българския футбол Ивайло Йорданов. Бившият вратар на "Манчестър Юнайтед" направи това по време на срещата си с финансиста Кирил Евтимов на мача между "Уест Хем" и "Арсенал", завършил с победа за „топчиите" с 1:0.

„Искам чрез теб да поздравя моя добър български приятел Ивайло Йорданов. С него имаме незабравими преживявания и прекрасни спомени от съвместния си престой в "Спортинг" (Лисабон)", заяви Шмайхел пред Евтимов.

Бургазлията пък връчи на легендарния датчанин брандирана чантичка с български сувенири. На трибуните на стадиона Кирил Евтимов успя да се види и с други бивши футболисти на „червените дяволи". Сред тях бяха свирепият холандец Яп Стам, бившият английски национал Оуен Харгрийвс и вицешампионът от Евро'96 Карел Поборски.

