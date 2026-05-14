Голям скок на телевизионния интерес към колоезденето заради "Джирото" в България по Eurosport

Стартът на Giro d'Italia 2026 отбеляза изключително силно представяне за Eurosport и HBO Max в цяла Европа, затвърждавайки Warner Bros. Discovery Sports Europe като официалния телевизионен и стрийминг партньор на състезанието за платена телевизия и стрийминг услуги в Европа, както и като „Домът на колоезденето".

Тазгодишното издание на Giro d'Italia беше историческо за България, която за първи път прие старта на едно от трите най-големи колоездачни състезания в света с първите три етапа на обиколката.

Първите три етапа донесоха впечатляващ ръст на аудиторията и ангажираността в цяла Европа:

• Eurosport отчете двуцифрен ръст на телевизионната аудитория на ключови пазари като Франция, Нидерландия, Норвегия, Испания и Полша. Положителни резултати на линейните канали на Eurosport са отчетени и в България, Чехия и Румъния.

• Данните показват изключително силно представяне в България. Средната гледаемост на старта у нас е скочила с впечатляващите 143% (спрямо 2025), но и за пръв път надминава и то с 42% тази в Румъния , което е рядко постижение предвид значително по-големия румънски пазар.

• Милиони потребители са посетили дигиталните платформи* на Eurosport в Европа в периода 8-10 май, за да следят съдържание, свързано с Giro d'Italia.

• Стрийминг аудиторията на Giro d'Italia в HBO Max в Европа е нараснала с 24% спрямо същия период през 2025 г. HBO Max отбелязва ръст на всички основни показатели - гледащи акаунти, уникални зрители и общо гледани часове.

Eurosport и HBO Max** осигуряват цялостно телевизионно и дигитално отразяване на Giro d'Italia за българската аудитория. Общо 107 часа живо съдържание се очакват да бъдат излъчени по Eurosport 1 и HBO Max до финала в Рим на 31 май, като само българските етапи включваха близо 15 часа живо предаване от старт до финал, множество повторения и специални 30-минутни студийни програми след всеки етап.

Излъчванията са реализирани с висококачествена продукция и коментар на международните и българските експерти на Eurosport, които представиха на зрителите пълноценно и емоционално преживяване от историческите етапи в България и продължват да следят Обиколката на родната й земя в Италия. Домакинството на България получи допълнително признание и чрез участието на Симеон Кичуков в паневропейската продукция на Eurosport за българските етапи, като за първи път коментатор от българския екип работи по международното отразяване на Giro d'Italia, редом до утвърдени имена като Алберто Контадор, Роби Макюън и Йенс Фойгт. Заедно с Любослав Венков, Житомир Пенаков и Данаил Петров, с които формират българския коментаторски екип, допринесе за високото качество на телевизионното и дигитално съдържание около състезанието.

Giro d'Italia 2026 доведе и до рекордни резултати за социалния канал на Eurosport България. На 10 май съдържанието на Eurosport Bulgaria във Facebook достигна 4.5 милиона потребители, най-високият резултат в историята на платформата, надминавайки дори рекордите по време на Олимпийските игри. На 9 май достигнатите потребители са 3.9 милиона, а на 8 май - 2.5 милиона.

Само в периода 8–10 май съдържанието в офциалния профил, свързано с Giro d'Italia, генерира близо 900 000 взаимодействия, реакции, коментари и споделяния, което представлява абсолютен рекорд за платформата.

Сред най-гледаните видеа са:

• Финалът в София е достигнал до 690 000 души и над 5 500 часа гледане

• Финалът в Бургас е достигнал до 452 000 души

• Емоционални и любопитни моменти от трасето, предизвихака силен интерес както в България, така и извън страната. Снимката на Йонас Вингегор с червения му нокът в подкрепа на кампания срещу насилието срещу деца в Дания е видяна от 330 000 души в българския профил на Eurosport

Изключителното представяне на Giro d'Italia 2026 още веднъж доказва нарастващата популярност на колоезденето в Европа и силата на Eurosport и HBO Max да превръщат спортното съдържание в платформа за международна видимост, култура, туризъм и емоционални истории, достигащи милиони зрители.

В рамките на новото партньорство между Министерството на туризма на България и Warner Bros. Discovery Sports Europe страната получава мащабна международна видимост като туристическа и спортна дестинация. Специални рекламни клипове за България с 30-секундна продължителност се излъчваха по време на живото предаване на първите три етапа на Giro d'Italia по Eurosport в 50 пазара в Европа, както и по TNT Sports във Великобритания и Ирландия, достигайки стотици милиони зрители.

Кампанията е подкрепена и с дигитална реклама в Eurosport.com на английски, френски, немски, италиански и испански език, представяща България като атрактивнана дестинация за туризъм, природа и активен начин на живот.