Eлизара Янева ще играе за първи път в квалификациите на "Ролан Гарос"

Националката на България за купа „Били Джийн Кинг" Елизара Янева влезе в квалификациите на втория за сезона турнир по тенис от "Големият шлем" – "Ролан Гарос".

19-годишната пловдивчанка прави отличен сезон и през тази седмица е на рекордното за нея 224-о място в световната ранглиста при жените.

Янева имаше ключова роля за промоцията на националния отбор на България в група I на световното отборно за жени. През миналата седмица тя записа и първата си победа в турнир от календара на WTA.

Така България ще има трима представители в квалификациите на "Ролан Гарос". Освен Елизара Янева при жените ще участва и Виктория Томова, а при мъжете страната ни ще бъде представена от Григор Димитров.

В турнира при юношите България ще има представител в лицето на Димитър Кисимов.