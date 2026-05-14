ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха трима, заподозрени за убийство на мъж в ...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22848633 www.24chasa.bg

Предлагат 90 млн. евро заплата на Левандовски в Саудитска Арабия

712
Роберт Левандовски Снимка: Ройтерс

Нападателят на „Барселона" Роберт Левандовски е получил предложение за годишна заплата от 90 милиона евро от саудитския клуб „Ал Хилал", съобщава полското издание Przeglad Sportowy. Договорът на 37-годишния голмайстор изтича в края на юни и е малко вероятно да бъде подновен.

Ако приеме офертата, полякът ще се присъедини в Близкия изток към звезди като Кристиано Роналдо и Карим Бензема. Сериозен интерес към него има и от американската Мейджър Лийг Сокър (MLS), но отборите от САЩ не могат да си позволят подобни финансови условия.

През настоящия сезон Левандовски има 18 гола в 44 мача, като спечели титлата и Суперкупата на Испания с каталунците. Времето му за игра обаче вече е ограничено, а ръководството на „Барселона" активно търси негов заместник, като основна цел е Хулиан Алварес от „Атлетико" (Мадрид).

Столичани искат за него 150 млн. евро.

Роберт Левандовски Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)