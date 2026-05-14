Алекс Николов на 1/2-финал в Шампионската лига на Азия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболният ас на България Алекс Николов и иранския „Фулад" (Сирджан) се класираха на полуфинал в Шампионската лига на Азия.

В Индонезия, където се състои заключителната фаза на турнира, тимът на нашето момче удари 3:0 (25:14, 25:12, 25:12) домакините от „Джакарта Гаруда Джая". Николов изигра отличен мач и завърши с 13 точки (3 аса, 1 блок). По-резултатен от него бе само звездата на тима Пория Хосеин Ханзадех с 19 точки.

В спор за място на финала в събота „Фулад Сирджан" ще се изправи срещу японския „ДжейТект Стингс", който елиминира тайландския „Накхон Рачасима". В другия полуфинал ще премерят сили индонезийският „Джакарта Бхаянгкара" и южнокорейският „Хюндай Скайуокърс".

Българският посрещач се присъедини към иранския гранд специално за финалите на турнира, след като завърши сезона в Италия като вицешампион с „Кучине Лубе Чивитанова" (загуба на финала от „Перуджа").

Веднага след края на надпреварата в Индонезия на 17 май Алекс ще се присъедини към подготовката на националния отбор на България за Лигата на нациите.