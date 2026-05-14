Волейболисти от 28 държави и три континента на турнира „Свети Влас Фючърс"

За трети път България ще бъде домакин на турнира по плажен волейбол от световната верига Beach Pro Tour от категорията Futures.

Единственият турнир от този ранг у нас ще събере най-добрите 84 двойки при мъжете и жените на планетата в комплекса „Марина Диневи" в Свети Влас между 3 и 7 юни.

Очаква се в морския курорт да пристигнат над 170 млади и талантливи волейболисти, представляващи 28 държави от три континента. Увеличен е наградният фонд. Квалификациите ще се проведат на 3-ти юни, на 4-ти юни започват мачовете от основната схема, а финалите и полуфиналите ще бъдат на 7-и юни, неделя.

България ще бъде представена от пет женски и осем мъжки двойки. Това обявиха на пресконференция в БТА президентът на волейболната федерация Любомир Ганев и представителката на организаторите на турнира "Марина Диневи груп", Ива Парталева.

„Много съм щастлив, че „Диневи груп" за трета поредна година са създали перфектни условия за осъществяването на този престижен турнир. Комбинацията от великолепен пясък, перфектни условия и отлична домакинска организация отново повишават качеството на турнира – смело можем да заявим, че от 3 до 7 юни в Свети Влас ще се събере световният елит на плажния волейбол. Всичко това носи огромен престиж за България", заяви председателят на Българската федерация по волейбол, Любомир Ганев.

Цялата обстановка е на много високо ниво - качество на пясъка, изглед към морето, хотелско настаняване. За първи път осигурихме целево финансиране само за плажен волейбол. Целта е да създаваме състезатели, които да знаят, че и с плажен волейбол могат да си изкарват прехраната. коментира още Любомир Ганев.

„Основната цел на турнира, организиран от „Диневи груп" е да увеличим популярността на плажния волейбол и на волейбола въобще", уточни волейболната ни легенда.

"Пясъкът от "Марина Диневи" за турнира бе изпратен в независима лаборатория в Канада, те потвърдиха високото му качество, така че имаме оценката на престижен външен източник, допълни Ива Парталева.

Миналата година най-добрата българска двойка - Димитър Калчев и Димитър Механджийски, завършиха на трето място, сега очакваме подобно представяне. След участието им в Лигата на нациите те са на 94-о място в световната ранглиста, очакваме това да се промени след Свети Влас", добави Парталева.

Наградният фонд на турнира е вдигнат от 10 на 15 хиляди евро - по 7500 евро за двата пола, съобщиха организаторите.

На пресконференцията присъстваха и младите волейболисти Александър Ценов и Борис Георгиев, които ще участват като двойка на турнира в Свети Влас. "На 16 години участвах за първи път на турнира в Свети Влас и оттогава имам страхотни впечатления. Уникален турнир и курорт", каза Ценов. "Това е истински празник за българския волейбол, огромен форум е и организацията е на ниво", добави Борис Георгиев.

Полуфиналите и финалите на надпреварата ще бъдат излъчени по БНТ 3, която е медиен партньор на турнира.