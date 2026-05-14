Яник Синер на полуфинал в Рим, счупи рекорда за поредни победи в "Мастърс 1000"

Яник Синер няма спиране. 

Водачът в световната ранглиста отстрани 6:2, 6:4 Андрей Рубльов (Рус) и се класира за полуфиналите в Рим. Така звездата на Италия вече има рекордните 32 поредни победи на турнири от категорията "Мастърс 1000" и задмина Новак Джокович (Сър).

Бившият скиор от Южен Тирол за последен път загуби на такъв турнир в Шанхай през октомври миналата година, когато се отказа срещу Талон Грикшпор (Нид). Серията от победи започна във втория кръг в Париж.

На полуфинала в италианската столица Синер очаква Данил Медведев (Рус) или "щастливия губещ" от квалификациите Мартин Ландалусе (Исп). 

