Бронз за Християн Георгиев на Европейското по таекуондо

Бившият Президент на МОК Томас Бах стана свидетел спечелването на бронзовото отличие на Георгиев

Днешният ден на Европейското първенство по таекуондо за мъже и жени отново донесе отново повод за радост за българското таекуондо. Християн Георгиев в категория до 54 кг спечели бронзов медал.

Българинът, който е поставен под номер едно в основната схема започна с категорична победа над представител на Хърватска. На четвъртфинала Християн показа невероятен характер, след като спечели първия рунд, във втория губеше 30-сет секунди преди края. Той обаче намери сили и след няколко уникални удара успя да обърне срещата с поляка Антони Соколовски и да се класира за полуфинала. Там Християн се изправи срещу италианеца Гаетано Чиривето. След неуспешен първи рунд, през втория нашият представител бе на ниво, но за съжаление в последните секунди не успя да се поздрави с успех, и така спечели бронзовото отличие. Всичко това се случи пред погледа на бившия Президент на МОК Томас Бах, който е специален гост на Европейското първенство.

Александра Георгиева при жените в кат. до 49кг. се класира на 5-то място, въпреки успешния си старт срещу Азербайджанката Самарух Османова. В битката за медал срещу испанката Адриана Керезо, нашето момиче игра отлично, но след доста спорни решения на съдиите и бе отнета победата, и тя остана на 5-то място.

Третият български участник днес Стефан Стаменов в кат. до 74 кг започна с победа над състезател на Швеция, срещу който нямаше никакви проблеми. Във втория кръг той се изправи срещу сърбина Стефан Таков, но въпреки добрата игра не успя да го преодолее.

Така това Европейско първенство за мъже и жени се превърна в най-успешното за България в историята на родното таекуондо, след спечелването на двата медала. Освен това българите спечелиха и две пети места на Александра Георгиева и Станислав Митков. Треньори на българските таекуондисти са Фарзад Золхадри и Венцислав Соколов. Резултатите от Европейското първенство показват, че успехите не са плод на късмет, а на добрата работа на треньорите, както в националния отбор, така и в клубовете.

Цялата българска делегация начело с Председателя Слави Бинев, медалистите Ерика Карабелева и Християн Георгиев, както и другите участници, се прибират утре 15 май в 12:10 на Аерогара София с полет от Мюнхен.