"Бетис" набеляза най-добрия защитник в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според испанското издание OK Diario, испанският “Бетис” проявява интерес към бранителя на българския шампион "Левски" Майкон.

Твърди се, че лично треньорът на тима от Севиля Мануел Пелегрини е впечатлен от качествата на 26-годишния бразилец, играещ като ляв бек, и иска да го привлече.

Майкон бе избран за най-добър защитник в българското първенство през миналата година в церемонията "Футболист на годината".

“Бетис” през новия сезон вече си осигури участие в Шампионската лига, след като Испания и Англия взеха една допълнителна за представянето си през сезона.

