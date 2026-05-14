"Бетис" набеляза най-добрия защитник в България

Майкон дос Сантос Снимка: "Левски"

Според испанското издание OK Diario, испанският “Бетис” проявява интерес към бранителя на българския шампион "Левски" Майкон.

Твърди се, че лично треньорът на тима от Севиля Мануел Пелегрини е впечатлен от качествата на 26-годишния бразилец, играещ като ляв бек, и иска да го привлече.

Майкон бе избран за най-добър защитник в българското първенство през миналата година в церемонията "Футболист на годината".

“Бетис” през новия сезон вече си осигури участие в Шампионската лига, след като Испания и Англия взеха една допълнителна за представянето си през сезона.

