"Бетис" набеляза най-добрия защитник в България

Според испанското издание OK Diario, испанският “Бетис” проявява интерес към бранителя на българския шампион "Левски" Майкон.
Твърди се, че лично треньорът на тима от Севиля Мануел Пелегрини е впечатлен от качествата на 26-годишния бразилец, играещ като ляв бек, и иска да го привлече.
Майкон бе избран за най-добър защитник в българското първенство през миналата година в церемонията "Футболист на годината".
“Бетис” през новия сезон вече си осигури участие в Шампионската лига, след като Испания и Англия взеха една допълнителна за представянето си през сезона.