Бившият шеф на "Ред Бул" вече може да поеме друг отбор

След 10-месечна пауза бившият шеф на "Ред Бул" Кристиан Хорнър може отново да поеме друг отбор.
Британецът бе отстранен заради сексскандала със служителка, която се оплака от тормоз, а медиите на Острова разпространиха съобщения, които бившият рали пилот е отправял към жената.
Хорнър нямаше право да работи във Формула 1 до 8 май, но след изтичането на срока забраната отпада. Сред възможните варианти са постове в "Астън Мартин", "Алпин" и "Ферари". Името му се споменава и като изпълнителен директор на шампионата в MotoGP.
"Ще работя с правилните хора, които искат да побеждават", коментира Хорнър.