Анчелоти подписа нов договор с Бразилия

Един от най-успешните клубни треньори в историята Карло Анчелоти продължи договора си като селекционер на рекордьора по световни титли Бразилия (5) до 2030-а, съобщиха от конфедерацията на южноамериканската държава.

Първият контракт на италианеца бе до края на световното това лято в САЩ, Канада и Мексико.

В груповата фаза бразилците ще се изправят срещу Мароко, Хаити и Шотландия.

„Пристигнах в Бразилия преди година. От първата минута разбрах какво означава футболът за тази страна", обяви Анчелоти, чиято работа (по-малко от година) начело на "кариоката" явно е оценена по достойнство.