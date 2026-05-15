Анчелоти подписа нов договор с Бразилия

Един от най-успешните клубни треньори в историята Карло Анчелоти продължи договора си като селекционер на рекордьора по световни титли Бразилия (5) до 2030-а, съобщиха от конфедерацията на южноамериканската държава.
Първият контракт на италианеца бе до края на световното това лято в САЩ, Канада и Мексико.
В груповата фаза бразилците ще се изправят срещу Мароко, Хаити и Шотландия.
„Пристигнах в Бразилия преди година. От първата минута разбрах какво означава футболът за тази страна", обяви Анчелоти, чиято работа (по-малко от година) начело на "кариоката" явно е оценена по достойнство.