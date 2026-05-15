Вицешампионът Франция обяви състава си за световното

Селекционерът на световния вицешампион Франция Дидие Дешан обяви окончателния състав за мондиала това лято в САЩ, Канада и Мексико:

Вратари

Майк Менян - „Милан" (Италия)

Брис Самба - „Рен" (Франция)

Робин Рисер - „Ланс" (Франция)

Защитници

Жул Кунде - „Барселона" (Испания)

Люка Дин - „Астън Вила" (Англия)

Уилям Салиба - „Арсенал" (Англия)

Мало Густо - „Челси" (Англия)

Люка Ернандес - ПСЖ (Франция)

Тео Ернандес - „Ал Хилал" (Саудитска Арабия)

Дайо Упамекано - „Байерн" (Германия)

Ибрахима Конате - „Ливърпул" (Англия)

Максенс Лакроа - „Кристъл Палас" (Англия)

Полузащитници

Н'Голо Канте „Фенербахче" (Турция)

Ману Коне - „Рома" (Италия)

Адриен Рабио - „Милан" (Италия)

Орелиен Чуамени - „Реал" (М, Испания)

Уарен Заир-Емери - ПСЖ (Франция)

Нападатели

Магнес Аклиуш - „Монако" (Франция)

Брадли Баркола - ПСЖ (Франция)

Дезире Дуе - ПСЖ (Франция)

Усман Дембеле - ПСЖ (Франция)

Райън Шерки - „Манчестър Сити" (Англия)

Жан-Филип Матета - „Кристъл Палас" (Англия)

Килиан Мбапе – „Реал" (М, Испания)

Майкъл Олисе – „Байерн" (Германия)

Маркюс Тюрам – „Интер" (Италия)

В груповата фаза "петлите", които са двукратни световни шампиони, ще играят срещу Сенегал, Ирак и Норвегия.