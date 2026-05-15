Вицешампионът Франция обяви състава си за световното

Селекционерът на световния вицешампион Франция Дидие Дешан обяви окончателния състав за мондиала това лято в САЩ, Канада и Мексико:
Вратари
Майк Менян - „Милан" (Италия)
Брис Самба - „Рен" (Франция)
Робин Рисер - „Ланс" (Франция)
Защитници
Жул Кунде - „Барселона" (Испания)
Люка Дин - „Астън Вила" (Англия)
Уилям Салиба - „Арсенал" (Англия)
Мало Густо - „Челси" (Англия)
Люка Ернандес - ПСЖ (Франция)
Тео Ернандес - „Ал Хилал" (Саудитска Арабия)
Дайо Упамекано - „Байерн" (Германия)
Ибрахима Конате - „Ливърпул" (Англия)
Максенс Лакроа - „Кристъл Палас" (Англия)
Полузащитници
Н'Голо Канте „Фенербахче" (Турция)
Ману Коне - „Рома" (Италия)
Адриен Рабио - „Милан" (Италия)
Орелиен Чуамени - „Реал" (М, Испания)
Уарен Заир-Емери - ПСЖ (Франция)
Нападатели
Магнес Аклиуш - „Монако" (Франция)
Брадли Баркола - ПСЖ (Франция)
Дезире Дуе - ПСЖ (Франция)
Усман Дембеле - ПСЖ (Франция)
Райън Шерки - „Манчестър Сити" (Англия)
Жан-Филип Матета - „Кристъл Палас" (Англия)
Килиан Мбапе – „Реал" (М, Испания)
Майкъл Олисе – „Байерн" (Германия)
Маркюс Тюрам – „Интер" (Италия)
В груповата фаза "петлите", които са двукратни световни шампиони, ще играят срещу Сенегал, Ирак и Норвегия.