Жестоки освирквания за Мбапе на "Бернабеу", "Реал" би 2:0 "Овиедо"

Килиан Мбапе Снимка: Ройтерс

В мач от 36-ия кръг на испанската Примера дивисоин без значение осигурилият си вицешампионското звание "Реал" би 2:0 изпадналия "Оведо" (последен).

Гонсало Гарсия (44) и Джуд Белингам (79) вкараха на "Бернабеу".

Последният се разписа след асистенция на влезналия 10 мин по-рано като резерва Килиан Мбапе. Френският нападател бе жестоко освиркван при появата си на терена.

В специална петиция над 40 млн. привърженици на "Реал" по света поискаха той да бъде продаден.

Причината - държанието му като тотална примадона, конфликт с колеги и екскурзия с яхта в компанията на дама по време, когато трябва да се рехабилитира след травма.

