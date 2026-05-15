Националният отбор на Иран без нито една американска виза

Участието на иранския национален отбор на световното първенство през 2026 г. продължава да е застрашено само 28 дни преди турнира. Според RMC Sport, президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж е изразил сериозна загриженост, че нито един член на националния отбор все още не е получил американска виза. Ситуацията се изостря от нарастващото геополитическо напрежение в Близкия изток и липсата на дипломатически отношения между Техеран и Вашингтон от 1980 г. насам.

Ръководителят на Иранската футболна федерация обяви, че еще проведе решаваща среща с ФИФА през следващите дни, по време на която ще поиска гаранции за разрешаване на визовия въпрос. Въпреки уверенията на президента на ФИФА Джани Инфантино , че Иран ще играе мачовете си в САЩ по график, няма реален напредък в получаването на необходимите документи.

Очаква се отборът да пътува до Анкара следващия понеделник, 18 май, за снемане на пръстови отпечатъци и за започване на предтурнирни тренировъчни лагери. По-нататъшни забавяния биха могли да застрашат участието на Иран в турнира.