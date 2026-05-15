"Челси" отказва да продаде Жоао Педро на "Барселона"

Жоао Педро позира с екип на "Челси" на плажа. Снимка: сайт на "Челси"

Нападателят на "Челси" Жоао Педро няма да бъде продаден на "Барселона", съобщава "Дейли Мейл".

Ден преди това се появи информация, че каталунците са се свързали с представителите и агенцията на бразилския футболист и са му предложили да осъществят трансфер за 70 милиона евро.

"Челси" е направил Педро един от "недосегаемите" играчи, чиято продажба лондончани категорично изключват през това лято.

Този сезон Педро е участвал в 48 мача във всички състезания, отбелязвайки 20 гола и давайки девет асистенции. Настоящият договор на нападателя с отбора е до лятото на 2033 г. Според информация в портала Transfermarkt, пазарната му стойност е 75 милиона евро.

Жоао Педро позира с екип на "Челси" на плажа. Снимка: сайт на "Челси"
