"Челси" отказва да продаде Жоао Педро на "Барселона"

Нападателят на "Челси" Жоао Педро няма да бъде продаден на "Барселона", съобщава "Дейли Мейл".
Ден преди това се появи информация, че каталунците са се свързали с представителите и агенцията на бразилския футболист и са му предложили да осъществят трансфер за 70 милиона евро.
"Челси" е направил Педро един от "недосегаемите" играчи, чиято продажба лондончани категорично изключват през това лято.
Този сезон Педро е участвал в 48 мача във всички състезания, отбелязвайки 20 гола и давайки девет асистенции. Настоящият договор на нападателя с отбора е до лятото на 2033 г. Според информация в портала Transfermarkt, пазарната му стойност е 75 милиона евро.