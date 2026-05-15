Шестима японци от Бундеслигата в състава за световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Каору Митома от "Брайтън" не е включен в състава на Япония за световното първенство по футбол поради контузия. Митома получи травма в подколянното сухожилие в мача срещу "Уулвърхемтън" миналия уикенд.

Крилото отсъства от 26-членния състав на Хаджиме Мориясу в петък, но други 4-има японци от Великобритания са там - Ватару Ендо от "Ливърпул", Даичи Камада от "Кристъл Палас", Ао Танака от "Лийдс" и Дайзен Маеда от "Селтик", както и цели шестима играчи от Бундеслигата.

Само трима от футболистите в тима за Мондиала играят в първенството на Япония. Това са вратарите Томоки Хаякава ("Кашима Антлърс") и Кейсуке Осако ("Санфрече Хирошима"), както и защитника Юто Нагатомо ("Токио").

Азиатският тим се изправя в група срещу отборите Нидерландия, Тунис и Швеция на първенството в Северна Америка.