Веласкес: "Лудогорец" и ЦСКА разполагат с изключителни бюджети

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес натърти, че тимът му има една цел в утрешното последно за сезона вечно дерби с ЦСКА - да спечели, въпреки че "сините" вече са шампиони. "Червените" обаче продължават борбата за второто място с "Лудогорец" и ЦСКА 1948.

„Ще подходим сериозно, както и към всички мачове досега. По изключителен начин се справихме в Разград, както и преди това у дома. Отношението на момчетата винаги е невероятно, независимо как ще завършим. В утрешния мач с нашите оръжия и силните ни страни излизаме за победа", започна Веласкес.

„Отборът трябва да изглежда професионално и да подхожда отговорно. Нещо, което показва във всяка една такава ситуация. Станахме шампиони, след което изиграхме невероятен мач в следващия кръг тук у дома, където фактори извън нашия контрол ни лишиха от поне равенството. След което в следващия мач, на терен, където трудно се играе, можехме да спечелим този мач. На първо място това са едни момчета, които са изключителни професионалисти, които уважават клуба, в който играят. Не ми струва много да изисквам от тях, защото се работи лесно", каза още специалистът.

„Наясно съм със стартовия състав. Не е нужна допълнителна мотивация. Трябва с отговорност да се подхожда. Много фактори има за това, че сме минали без много контузии. Има контролирани и неконтролирани фактори. В общи линии не бяхме преследвани от контузии", каза още Веласкес.

„Това е различен мач от предните с ЦСКА. Вече сме шампиони, а на тях им предстои финал следващата седмица. Нямам представа на кои 11 ще разчитат, защото при тях вариантите са страшно много. Затова няма да се спирам на индивидуалностите в техния отбор. Напълно наясно сме как ще изглеждат като отбор на терена. Това е нашият фокус. Индивидуално няма какво толкова да се вглеждаме. Фокусът основно обаче е върху нашият отбор", продължи испанският треньор.

„Не искам да се сравнявам с абсолютно никого. Уважавам абсолютно всички колеги в професията. Всеки един отговаря за действията си. В рамките на нашите възможности ще покажем уважение към шампионата. Ще се отнасяме към другите отбори по начина, по който искаме да се отнасят и те към нас. Винаги излизаш за победа с всички твои инструменти и оръжия, след което какво стане - победа, равенство или загуба. И това се опитваме да правим", каза още Веласкес.

„Както и друг път съм казвал съм изключително щастлив с футболистите, с които разполагам. Всички те направиха страхотен сезон и имат голяма заслуга. Що се отнася до въпроса ви за подсилването, не е сега моментът да го обсъждаме.

Мустафа Сангаре е както го видяхте. Добре се включи. Той идва след дълъг период на контузия, дълго не беше играл. Говорих преди мача с него. Беше трудно да изиграе повече от 45 минути. Анализирайки какво ще предложи срещата предпочетохме да стартира, а вече на почивката да търсим смяна. В крайна сметка се развива напълно нормално спрямо контузията и минутите, които е играл. Ние сме професионален отбор и колективът е над всичко.

Оттук-насетне наблюдаваме ситуация по най-нормален начин с отговорност и професионализъм и с уважение към работата, която всички извършват. Обръщайки внимание на броя мачове, които се натрупаха последните дни, между последните два мача с „Лудогорец" направих 8 смени в стартовия състав. Всичко, което правим, е свързано с това, което казах по-рано. Не правим нещо, за да подарим минути на някого, защото целта е ясна - да играем добре и да спечелим. Както сме показали, аз съм доволен от всички футболисти. Ще подходим логично в избора на състав и към този мач. Ясно е, че ще има футболисти, които играят по-малко или повече", каза още Веласкес.

„Огромно уважение изпитвам към всички съперници. Ясно е за всички вас, че „Лудогорец" разполагат с изключителен бюджет, ЦСКА също. На базата на възможностите си смятам, че ЦСКА 1948 правят добър сезон и заслужено са на това място. След всичко казано дотук, уважение към всички съперници", завърши Веласкес.