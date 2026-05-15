На 26 май възстановяват клуба на ветераните на ЦСКА

На 26 май ще бъде възстановен клубът на ветераните на ЦСКА, който съществуваше доста години, преди да спре да функционира.

Двигател на всичко отново е Радослав Здравков, който иска да обедини легендите на клуба, които са доста разделени, особено след като се появиха два отбора с това име.

Учредително събрание на Сдружение на ветераните на ЦСКА ще се проведе на 26 май от 10,30 ч. във Военния клуб в София, съобщиха "червените".

Ще бъде приет устав и ще бъдат обсъдени бъдещи инициативи, свързани със съхраняването и развитието на традициите на нашия клуб.

На събитието са поканени всички бивши футболисти, треньори, деятели, функционери, служители и личности, свързали живота си с ЦСКА.

