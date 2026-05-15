Намериха изгубената халка на съпруга от двойката с костюми на динозаври от Джирото у нас

Историята на двойката, която привлече вниманието на зрителите и социалните мрежи с костюмите си по време на първите три етапа от Джиро д'Италия в България и се свърза с екипа на Eurosport с молба за съдействие, приключи с положителна развръзка.

Деси и Йосиф - забавното семейство, облечено в костюми на динозаври, превърнали се в едни от емблематичните фенове по трасето на колоездачната обиколка на Италия у нас, които търсеха изгубената брачна халка на съпруга, съобщиха, че пръстенът вече е намерен.

В резултат на молбата за съдействие на двойката от Eurosport публикуваха апел към последователите си всички, които разполагат със снимки и видеа на двамата фенове от изкачването към Боровец, да ги изпратят. Целта беше да се проследи маршрутът им и да се установи в кой момент е изгубена халката.

Пръстенът в крайна сметка бе открит, тъй като след първоначална информация от хотела, че пръстенът не е намерен е била извършена нова проверка и този път той е бил открит.

"Динозаврите са спасени - халката е намерена!

Благодарим ви за споделянето и за това, че помогнахте!

А на семейството желаем Amore infinito (безпределна любов)!", написаха от Eurosport.