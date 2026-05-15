Обявиха програмата за първите мачове на световните ни вицешампиони през 2026-а

За втора поредна година мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижния приятелски турнир Silesia Cup 2026, който ще се проведе в периода 20 - 23 май в Полша. Мачовете ще приемат градовете Сосновец и Катовице.

Световните ни вицешампион получиха специална покана от домакините за участие в надпреварата, в която ще се включат още националните отбори на Полша, Украйна и Сърбия.

Организаторите вече обявиха и програмата на двубоите, като срещите на България ще бъдат излъчвани на живо в ефира на MAX Sport.

Програма на България:

Arena Sosnowiec

20 май, 21:00 ч.

България - Украйна (Arena Sosnowiec) - MAX Sport 1

Spodek Arena

22 май, 18:00 ч.

България - Сърбия - (Spodek Arena) - MAX Sport 3

23 май, 21:00 ч.

България - Полша - (Spodek Arena) - MAX Sport 3