Владо Николов потвърди, че синовете му се събират в Италия

Разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов ще се събере с брат си Александър в италианския тим на Кучине Лубе", потвърди баща им - легендата Владимир Николов, пред БНТ. През този сезон Мони игра под ръководството на Пламен Константинов в руския "Локомотив" (Новосибирск).

"Това е факт, двамата ще играят заедно в "Лубе" догодина. Много се надявам, че така както успяха да играят в националния отбор, така ще им се получи и в клубния. Първото предизвикателство пред двамата е лятото с националния отбор, където освен Лигата на нациите, която започва втората половина на юни, ни предстои домашно Европейско първенство. В двата турнира трябва да се защитават резултатите от миналата година. Няма да е лесно, но ще бъде много интересно.

С "Лубе" Алекс успя вече да изиграе три финала за четири години на първенството. Три пъти остана втори. Горещо се надяваме, че ще успеят най-накрая заедно да спечелят", каза Николов.