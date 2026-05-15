Бекъм е първият британски спортист милиардер

Бившият английски национал по футбол Дейвид Бекъм се превърна в първия британски спортист милиардер в списъка на „Съндей Таймс" за най-богати хора във Великобритания през 2026 година, съобщава Би Би Си, цитирана от БТА.

Колективното богатство на Дейвид и съпругата му Виктория Бекъм е достигнало 1,185 млрд. британски лири според съставителите на класацията. Това го поставя на второ място сред хората, обвързани със спорта в страната, единствено след бившия изпълнителен директор на Формула 1 Бърни Екълстоун.

След активната си кариера в спорта Дейвид Бекъм стана собственик на американския отбор по футбол "Интер Маями", който е най-скъпият клуб в първенството Мейджър Лийг Сокър (1,45 млрд. долара) и където играе суперзвездата Лионел Меси.

51-годишният Бекъм, който през ноември получи рицарско звание, също така е посланик на добрата воля на УНИЦЕФ от 2005 г.

Британският пилот и седемкратен шампион от от Формула 1 Луис Хамилтън, заема петото място в класацията и е оценен на 435 милиона паунда. Северноирландският състезател по голф Рори Макилрой е седми с 325 милиона, след като стана шампион на турнира „Мастърс" за втора поредна година, а капитанът на Англия и футболист на германския "Байерн" Хари Кейн е десети със 110 милиона, наравно с двукратния шампион от „Уимбълдън" Анди Мъри.