ЦСКА с мобилна регистрация на фенове из цяла България

ЦСКА ще направи мобилна станция, за да помогне за регистрацията на своите фенове преди новия сезон. Както е известно, на реконструирания “Българска армия” ще се допускат да купуват билети само зрители с фен карта, както е по много държави в света.

Отделно ще бъдат отворени такива пунктове на касите на “Васил Левски”, както и в официалния магазин на столичната улица “Солунска”. ЦСКА ще е първият клуб в България с подобна регистрация.

Има вероятност УЕФА да разреши в близките месеци и допускането на правостоящи на стадионите в евротурнирите. Това автоматично ще вдигне капацитета на “Българска армия”. Заради евроцентралата бяха монтирани железни седалки, които се отключват за двубои в турнирите и да бъдат за правостоящи за вътрешното първенство.

