Йонас Вингегор вече втори в “Джирото”

Йонас Вингегор вече си има етапна победа и в обиколката на Италия.

Датчанинът участва за първи път в “Джирото” и ако го спечели, ще стане едва осмият колоездач в историята с титли и в трите големи обиколки. Датският лидер на Visma изчака изкачването на страховития Блокхаус и атакува 5 километра преди финала. На 13 секунди след него завърши австриецът Феликс Гал от Decathlon.

Така Вингегор вече е втори в генералното на 3:17 мин от Афонсо Еулалио. Португалецът от Bahrain-Victorius закъса в последните километро, но си призна, че основната му задача е била да оцелее.

Етапът от Формия до Блокхаус (244 км) бе най-дългият в тазгодишното “Джиро”.

Италианската полиция откри двамата зрители, които едва не събориха колездачи в предишния етап до Неапол. Най-вероятното наказание е забрана за присъствие на спортни събития.

