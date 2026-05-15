БФС осъди расизъм във Варна, но дисципът му обяви, че такъв няма

Българският футболен съюз категорично осъжда расистките прояви и форми на дискриминация по време на срещата между "Черно море" и "Ботев" (Пд).

"Подобни действия са абсолютно недопустими и противоречат на ценностите на футбола, честната игра и уважението. Футболът трябва да бъде среда на толерантност и равнопоставеност. БФС ще остане последователен в политиката си на нулева толерантност към расизма и дискриминацията под всякаква форма.

Това декларираха от футболната ни централа на 10 май по повод спиране на мача във Варна предния ден.

В 73-ата му минута играчът на пловдивчани Антоан Конте напусна терена заради обиди към него от фенове на домакините, като обяви, че са на расистка основа. Играта бе спряна за повече от 15 минути, а треньорският щаб и играчите на гостите се опитаха да убедят Конте да се върне на терена.

В крайна сметка той бе сменени в 88-ата и 89-ата минута, а съдията Георги Давидов даде минимални 16 минути добавено време на втората част заради прекъсването.

От днешното решение на дисциплинарната комисия обаче става ясно, че реферът напразно е спрял двубоя, завършил 2:0 за "моряците", а от БФС са се изказали неподготвени. Тя не остави прояви на расизъм.

"След като разгледа предоставените устни и писмени доклади, изслуша длъжностните и служебните лица, изгледа видеозаписи и запис от електронната платформа на първенството, дисциплинарната комисия не установи убедителни данни за прояви на расизъм и дискриминация", се казва в позицията на дисципа.