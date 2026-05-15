Наша реферка на европейско за девойки

Българската съдийка Лилия Думбалакова бе избрана от УЕФА за един от асистентите на европейското за девойки до 19 години в Босна от 27 юни. Пловдивчанката е дъщеря на известния в близкото минало Трендафил Думбалаков, а назначението е безспорен успех.

За ръководещи са избрани Паула Фернандес Оме (Колумбия), Емили Хеслип (Англия), Александра Колин (Франция), Дебора Бианки (Италия), Татяна Сорокопудова (Казахстан) и Мириама Бочкова (Словакия).

Освен Лилия асистентките са от Колумбия, Чехия, Англия, Гърция, Унгария, Полша и Сърбия.

