"Вила" натупа 4:2 "Ливърпул" в Бирмингам

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В първи мач от предпоследния (37-и) кръг във Висшата лига на Англия шампионът от миналата година "Ливърпул" бе натупан 2:4 при гостуването си на "Астън Вила".

Точни за домакините бяха Морган Роджърс (42), Оли Уоткинс (57, 74) и Джон Макгин (89), а за гостите са разписа Върджил ван Дайк (54, 90+2).

Така бирмингамци имат 62 точки на четвъртата позиция, а на 5-ата "Ливърпул" остана с 59. Това дава шанс на шестия "Борнемут" (55) да се приближи до него, с които застрашава участието на "мърсисайдци" в Шамиопнската лига. Първите пет отбора в крайното подреждане на Висшата лига ще играят в нея.

В понеделник "Борнемут", който няма загуба от началото на януари, приема втория "Манчестър Сити". За "гражданите" победата е задължителна, ако искат да продължат да притискат лидера "Арсенал". Лондончани имат 2 т. аванс.