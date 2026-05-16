Станислав Генчев поема "Ботев" (Пд)

Станислав Генчев поема “Ботев” (Пд)

Велизар Маджаров

1060
Станислав Генчев Снимка: Startphoto.bg

Станислав Генчев почти сигурно ще поеме пловдивския “Ботев” от новия сезон. Очаква се да бъде потвърдено от клуба след края на настоящата кампания.

Доскорошният треньор на “Локомотив” (София) се е разбрал с финансовия благодетел на “жълто-черните”  Илиян Филипов в сряда на среща на базата на клуба в “Коматево”.

Генчев, който води “канарчетата” за кратко през 2023-а, ще пристигне на “Колежа” в комплект с асистента си в последните години в “Локомотив”, “Ботев”, “Крумовград”, “Левски” и пак “Локомотив” Живко Миланов.

Настоящият временен наставник на Лъчезар Балтанов  ще остане в щаба на Генчев.

45-годишният специалист се очаква да изгледа на живо домакинския мач на “Ботев” срещу “Черно море” в събота от 19 часа от втората фаза в елита.

Ще го пропуснат наказаните титуляри на Антоан Конте, Карлос Алгара и Емерсон Родригес. След здравословен проблем в състава ще се завърне бразилският флангови нападател Педро Игор.

Станислав Генчев

