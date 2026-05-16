Станислав Генчев поема “Ботев” (Пд)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Станислав Генчев почти сигурно ще поеме пловдивския “Ботев” от новия сезон. Очаква се да бъде потвърдено от клуба след края на настоящата кампания.

Доскорошният треньор на “Локомотив” (София) се е разбрал с финансовия благодетел на “жълто-черните” Илиян Филипов в сряда на среща на базата на клуба в “Коматево”.

Генчев, който води “канарчетата” за кратко през 2023-а, ще пристигне на “Колежа” в комплект с асистента си в последните години в “Локомотив”, “Ботев”, “Крумовград”, “Левски” и пак “Локомотив” Живко Миланов.

Настоящият временен наставник на Лъчезар Балтанов ще остане в щаба на Генчев.

45-годишният специалист се очаква да изгледа на живо домакинския мач на “Ботев” срещу “Черно море” в събота от 19 часа от втората фаза в елита.

Ще го пропуснат наказаните титуляри на Антоан Конте, Карлос Алгара и Емерсон Родригес. След здравословен проблем в състава ще се завърне бразилският флангови нападател Педро Игор.