На “Герена” може, на “Бернабеу” не

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Транспарантът с надпис “Сираков вън” от около 3 г. (появи се малко след напускането на “Левски” от треньора Станимир Стоилов) е неизменна част от домакинските мачове на “сините”.

С него от сдружението “Левски на левскарите”, което притежава 10 процента от акциите на клуба, протестират перманентно срещу управлението на вече бившия собственик Наско Сираков. За тази част от “сините” придърженици легендарният голмайстор е “зло”. Транспарантът липсваше на "Герена" само на мача с “Лудогорец”, след който “Левски” получи шампионската титла. По-късно от сдружението обявиха, че продължават борбата срещу Сираков.

Подобен ход с транспарант, който приканва президента на “Реал” Флорентино Перес да си ходи, бе изпробван в домакинския мач срещу “Овиедо”, спечелен с 2:0. Оказа се обаче крайно неуспешен.

Веднага до по-смелите да изявят волята си фенове цъфнаха няколко стюарди, прибраха транспаранта и приканиха настоятелно и многозначително протестърите да не си и помислят за повторение на акцията.

Привържениците на “Реал” са бесни на 79-годишния Перес заради втория нулев сезон, изпълнен със серия от скандали в отбора.

Той обаче свика предсрочни избори и обяви, че отново ще се кандидатира.