Още знакови имена ще участват в благотворителния мач на Стилиян Петров в Бургас

Списъкът с играчи за благотворителния "Мач на надеждата", организиран от фондацията на Стилиян Петров на стадион "Лазур" в Бургас на 5 юни се увеличи с нови три знакови имена на българския футбол!

МАРИЯН ХРИСТОВ – Единственият българин, ставал шампион на Германия! Легендата на Кайзерслаутерн и Левски идва в Бургас, за да покаже своята мощ, класа и онзи непримирим дух, който го направи един от най-обичаните полузащитници в Бундеслигата!

ИЛИЯ ГРУЕВ – Символ на професионализма и тактическата интелигентност. От блестящ полузащитник до уважаван треньор в Германия, Илия Груев се завръща на родна земя, за да подкрепи каузата със своя опит и методология, спечелили му признание в Дуисбург, Вердер Бремен и Кайзерслаутерн!

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ – Бързина, интелект и шампионски манталитет. Възпитаникът на школата на Борусия Дортмунд и основна част в отбора на Лудогорец е готов отново да демонстрира тактическата си зрялост в името на надеждата!

Тсе присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Благотворителният „Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев и помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

БИЛЕТИ може да бъдат закупени в мрежата на Eventim, бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, на касата на Операта в Бургас и на каса "Часовника" в Бургас.