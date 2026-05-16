Алекс Николов ще спори за трофея в Шампионската лига на Азия

Волейболният ни ас Алекс Николов се класира за финала на азиатската Шампионската лига с иранския "Фулад" (Сирджан), към който пое кратък ангажимент за заключителната част на турнира в Понтианак (Индонезия).

Тимът на 22-годишния краен нападател натупа японския "ДжейТЕКТ" с 3:0 (25:22, 25:19, 25:20) в първия полуфинал.

Така иранският представител очаква победителя от другата полуфинална среща между домакините от "Джакарта Бхаянгкара Пресиси" и корейския "Хюндай Кепитъл Скайуолкърс" по късно днес.

Алекс записа 14 точки за победата.

Али Хаджипур и Пория Хосейн завършиха с 16 и 15.