Саръбоюков втори на "Диамантената лига" в Шанхай

Божидар Саръбоюков Снимка: Startphoto.bg

Божидар Саръбоюков остана втори в скока на дължина на турнира от "Диамантената лига" в Шанхай. Той записа 8,07 метра във втория си опит, като в останалите направи фаул или въобще не стъпи на дъската.

Победата взе италианецът Матия Фурлани с личен резултат от 8,43 метра. Третото място бе за узбека Анвар Анваров, който записа 8,01 метра със сантиметър пред австралиеца Лиъм Аткок.

Пети със 7,94 метра бе представителят на домакините Минкун Жан. На сантиметър от него шести и седми са ямайците Таджей Гейл и Уейн Пинък. Американецът Джеремая Дейвис записа 7,92 метра за осмото място. Девети остана перуанецът Хосе Мандрос, а вторият китаец Юхао Шъ направи три фаула поред и не записа резултат.

