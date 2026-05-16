Полският нападател Роберт Левандовски се сбогува с "Барселона" с пост в инстаграм.

„След четири години, изпълнени с предизвикателства и упорита работа, дойде време да продължа напред. Тръгвам си с чувството за изпълнена мисия - четири сезона, три шампионски титли. Никога няма да забравя любовта, която получих от феновете още от първите дни. Благодаря на всички, които срещнах по този прекрасен път през тези четири години", написа Левандовски.

37-годишният футболист спечели с каталунците 3 титли на Испания и 3 суперкупи.

Общо във всички Левандовски изигра до момента 191 мача, отбелязвайки 119 гола (с 2 повече от Христо Стоичков) и давайки 24 асистенции.