"Селтик" измъкна титлата в Шотландия в последния мач

"Селтик" стана за 56-и път шампион на Шотландия, след като спечели решителния мач с "Хартс" с 3:1. Вездеъщият мениджър Мартин О'Нийл успя да измъкне "детелините" от най-голямата им криза през последните години. Преди мача тимът му изоставаше с 2 точки от съперника си, но накрая триумфира с 1. В един момент изоставането бе 8 точки, преди треньорът да се върне за втори път през сезона и да изведе тима до върха.

Всичко се реши в последните минути. Резултатът бе 1:1 до 88-ата минута, когато се разписа японецът Дайзен Маеда. В добавеното време уелсецът Калъм Османд добави още едно попадение, за да успокои трибуните.