"Левски" води на ЦСКА, нули в Бистрица (полувреме)

"Левски" води на ЦСКА с 1:0 на полувремето. Голът падна в 11-ата минута, когато Георги Костадинов изведе Хуан Переа, който направи разноглед Давид Пастор и след левашка намеса на Фьодор Лапоухов прати топката в мрежата.

Мачът стартира и с няколко инцидента. Първо имаше сингал за бомба, а се оказа, че са стари димки и кутии с боя. След това се оказа, че има димка в червено в една от шахтите на журналистическата ложа.

В другия мач от първата четворка ФК ЦСКА 1948 удържа 0:0 на "Лудогорец" в Бистрица. Най-уникалният пропуск бе на Бърнард Текпетей.