ФИФА отстрани от световното нидерландски съдия след разследване за сексуално насилие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ФИФА отстрани нидерландския съдия Роб Диперинк от списъка с реферите за предстоящото световно първенство по футбол за мъже, съобщи ДПА.

Решението идва въпреки прекратяването на разследванe за предполагаемо сексуално насилие, което се водеше срещу съдията в Лондон.

38-годишният нидерландец трябваше да участва на мондиала в САЩ, Канада и Мексико следващия месец като видео асистент-съдия.

Според съобщения в медиите, Диперинк е бил обвинен в сексуално посегателство срещу непълнолетен в Лондон и е бил арестуван. Полицейското разследване обаче е било спряно поради липса на доказателства.