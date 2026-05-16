ФИФА отстрани от световното нидерландски съдия след разследване за сексуално насилие

ФИФА отстрани нидерландския съдия Роб Диперинк от списъка с реферите за предстоящото световно първенство по футбол за мъже, съобщи ДПА.

Решението идва въпреки прекратяването на разследванe за предполагаемо сексуално насилие, което се водеше срещу съдията в Лондон.

38-годишният нидерландец трябваше да участва на мондиала в САЩ, Канада и Мексико следващия месец като видео асистент-съдия.

Според съобщения в медиите, Диперинк е бил обвинен в сексуално посегателство срещу непълнолетен в Лондон и е бил арестуван. Полицейското разследване обаче е било спряно поради липса на доказателства.

