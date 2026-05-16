Синер на финал и в Рим, вече има 33 победи поред в турнирите от "Мастърс 1000"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският феномен в тениса пречупи руснака Данил Медведев в доиграването на полуфинала в турнира от сериите "Мастърс 1000" в Рим (снощи бе спрян заради дъжд) с 6:2, 5:7, 6:4. Утре в столицата на родината си световният номер 1 ще спори за трофея с норвежеца Касер Рууд.

За Синер това е 6-и финал в турнири от този ранг. Той спечели в Париж, Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид.

Така серията му стигна до 33 победи. В тези мачове Яник е взел на сметката си 66 от 69 сета.

При спечелване на трофея от Рим 24-годишният Синер ще е триумфирал във всичките 9 турнира от сериите "Мастърс 1000" за т.нар. кариерен "Златен Мастърс".