Христо Янев: Предпочитам ЦСКА да падне от "Левски", но да бие във финала за купата

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира загубата с 0:2 от шампиона "Левски", при която мисълта на "червените" явно бе за предстоящия финал за купата на България срещу "Локо" (Пд) в сряда.

"Не влязоме добре в мача. След това се опитахме да имаме контрол и да създадем ситуации, не се получиха. Вторият гол ни сломи. Но това не е нещо фатално, ние имаме цел и се борим за нея.

Това е най-тежката програма на ЦСКА в последните 15 години. Трябва да направим всичко по силите си за това, което зависи от нас - да победим в сряда и да играем в Европа. Важното е да се възстановим психически и да бъдем концентрирани за мача.

Ако трябва да избирам днес да паднем и да спечелим в сряда, предпочитам този вариант. Случило се е, че загубихме днес, поздравявам "Левски". Трябва да хвърлим цялата си енергия в сряда", заяви Янев.