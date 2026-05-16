Президентът на БФЛА Георги Павлов беше специален гост на международния турнир „Нови звезди"

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов беше сред официалните гости на 48-ия международен лекоатлетически турнир „Нови звезди" за купите на ректора на НСА „Васил Левски".

Състезанието ежегодно дава начало на летния сезон за мъже и жени у нас и се организира от катедра „Лека атлетика" към НСА „Васил Левски". Като част от проявите на катедрата само преди два дни се състоя и 48-ата научна конференция „Лека атлетика & наука", в която с доклади участваха млади учени, докторанти и студенти.

Над 220 състезатели стартираха в 22 дисциплини на турнира „Нови звезди". Георги Павлов награди призьорките в скока на дължина, където Галина Николова („Хеброс" – Харманли) триумфира с 6.00 м. Нейни подгласнички станаха Дейзи Иса („Славия") с 5.70 м и Вивиян Кръстева („Рилски атлет" – Самоков) с 5.55 м. Николова стана двойна шампионка от турнира, след като победи и в тройния скок с 13.02 м.

В спринтовите дисциплини също имаше двама двойни шампиони. Симона Стоянова („Локомотив" – София) си тръгна с два златни медала – на 100 м и 200 м при жените, съответно с 12.15 сек и 25.17 сек. Георги Петков („КЛАСА") откри сезона си на 100 м с победа и 10.63 сек, а на 200 м се наложи с личен рекорд от 21.57 сек.

За постижението си на 100 м Стоянова заслужи Купата на ректора за най-добро постижение на турнира от студент на НСА „Васил Левски". При мъжете този приз стана притежание на Валентин Андреев („Черно море 2005" – Балчик), който спечели хвърлянето на чук с 67.58 м.

Като част от програмата на турнира се проведоха и състезанията на 100 м и в тласкането на гюле за атлети със специални потребности, подкрепени от Българската асоциация на „Спешъл Олимпикс". Президентът на БФЛА връчи наградите на призьорите при мъжете в дисциплината 100 м.

Георги Павлов получи и плакет за сътрудничество от директора на Българската асоциация на „Спешъл Олимпикс" Христо Христозов.