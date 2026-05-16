Веласкес: От първия мач за сезона "Левски" показа невероятно постоянство!

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е останал много щастлив от победата над ЦСКА и невероятната атмосфера по трибуните. В последното вечно дерби за "сезона" "сините" биха 2:0.

„Много съм щастлив от победата. Отношение и поведението на играчите ме направи радостен. Беше невероятно. Публиката също създаде невероятна атмосфера. Показахме уважение към първенството и противниците си. Разбира се, да видиш хората толкова щастливи беше много хубаво", започна Веласкес.

„Всички играчи са специални за мен. Разбира се, трябва да отбележим емоцията, която съпътства този мач. Трябва да останем с ясното съзнание, че всеки следващ мач е най-важен, независимо срещу кого ще играем. Винаги в стартовия състав попада този, който смятаме за идеалния вариант към този момент", продължи испанецът.

„Футболистите имат невероятно отношение и поведение. Много е важно в този живот както на игрището, така и извън него, да се държиш така, както би искал да се държат с теб, ако си в такава ситуация. Уважението е всеки мач да излизаш за победа. Дали ще го постигнеш е друга тема, но това трябва да е целта. Тези играчи ни улесняват с отношението и старанието, което проявяват", каза още треньорът.

„Сангаре не е контузен. Получи крамп. Ако беше останал на терена можеше да доведе до сериозна контузия. Идеята бе да придобие игрово време. Идва след период, в който не се чувстваше добре. Игра 45 минути в последния мач и днес на почивката Переа бе много изморен. Затова решихме да пуснем Сангаре, за да натрупа игрови минути, а и ни увери, че се чувства добре. Но имаше лек мускулен проблем при едно изолирано действие и не искахме това да се влоши. Не би трябвало да е тежка контузията", каза още Веласкес.

„Напълно съм съгласен, че показахме невероятно постоянство от първия до последния мач както в играта, така и при контрола на емоциите. Още летния период, когато играехме четвъртък - неделя показахме невероятно отношение. Линията, която следваме и която вие виждате е да играят всички. Винаги правим нещата с мисъл. Имайки предвид всички обстоятелства ще се опитаме да извадим идеалните 11 за следващия мач", завърши Веласкес.