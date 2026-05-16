Нови 8 златни медала спечелиха плувците в турнира ...

"Лудогорец" все пак шампион, но при дамите с историческа първа титла

1276
Шампионките от "Лудогорец" празнуват Снимка: instagram.com/pfcludogorets1945

След 14 титли поред мъжкият тим на "Лудогорец" бе детрониран от "Левски".

В Разград все пак спечелиха титла и тя е историческа.

3 кръга преди края на дамското първенство женският тим на "Лудогорец" събра на върха в класирането 70 точки след победата като гост с 3:2 над "Локомотив" (Стара Загора) и е недостижим за втория НСА (60 точки).

„Честита титла на всички в клуба! Искам да изкажа огромната си благодарност към собствениците братя Домусчиеви, за отличните условия, които ни предоставят за работа и на ръководството, което винаги ни подкрепя!

Продължаваме да работим и да се борим за още успехи на женския отбор", коментира старши треньорът Христос Доков.

