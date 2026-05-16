След голяма драма Пламен Константинов и Мони Николов изпуснаха финала за купата на Русия

Пламен Константинов и Мони Николов Снимка: "Локомотив"

Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) с националния разпределител Мони Николов изпуснаха да се класират за финала в турнира за волейболната купа на Русия.

В Москва "железничарите" драматично загубиха от шампиона "Динамо" с 2:3 (25:22, 18:25, 25:22, 23:25, 11:15) в полуфиналите. Така тимът на Константинов бе детрониран като носител на трофея.

Утре 19-годишният Николов, който тази вечер отново демонстрира класата си, и съотборниците му срещат "Зенит" (Казан) в спор за бронза, какъвто вече имат от първенството.

Битката за купата е между домакините от "Динамо" и "Зенит" (Санкт Петербург).

