Мъри Стоилов и "Гьозтепе" се сбогуваха с мечтата за Европа след 0:3 на финала в Турция

Станимир Стоилов Снимка: facebook.com/Goztepe/

Воденият от Станимир Стоилов и неговият "Гьозтепе" се сбогуваха с мечтата за участие в Европа.

В мача си от финалния кръг на турското първенство (34-и) тимът на Мъри падна тежко при гостуването си на "Самсун" - 0:3.

Така "Гьозтепе" отстъпи на "Истанбул Башакшехир" 5-ата позиция в крайното подреждане. Тя може да доведе до квота за Лигата на конференциите, ако третият "Трабзон" вземе купата на Турция (във финала играе с "Коня").

"Башакшехир" би 2:1 "Газиантеп" и събра 57 т., а "Гьозтепе" остана с 55.

При загубата в Самсун бившият бранител на ЦСКА 1948 Елитон бе изгонен с директен червен картон в 81-ата мин, когато резултатът все още бе само 1:0 за домакините.

