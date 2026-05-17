Любо Ганев уважи националния празник на Полша

Любомир Ганев уважи националния празник на Полша в посолството в София. Президентът на БФ Волейбол гостува на Анна Янишевска-Фрончек, изпълняващ длъжността посланик на страната. Освен уважението към полската държава Ганев разговаря с г-жа Янишевска-Фрончек за предстоящото европейско първенство в София през септември.

„Искаме да окажем пълно съдействие на отборите и феновете, които ще дойдат в столицата ни – обясни Ганев. - Винаги сме се гордели като изключително любезни домакини. А феновете на отборите трябва да се чувстват като на гости при приятели. Отношенията ни с полската федерация са прекрасни. Волейболът е най-успешният колективен спорт в Полша, както и в България. Очаквам много наши полски приятели да се насладят на София и на мачовете.

Ганев ще гостува и при посланиците на останалите държави, които ще изпратят националните си отбори на европейското – Северна Македония, Португалия, Украйна и Израел.

„Вече организирахме много големи турнири в България и искаме всичко да е перфектно – завърши президентът на БФ Волейбол. - Затова контактът ни с всички трябва да е на най-високо ниво. Посланиците трябва да знаят, че могат да очакват всякакво съдействие от нас."